Qualcomm, en güçlü işlemcisi Snapdragon 865'i tanıttı

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde sıkça gördüğümüz Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemci modeli, yavaş yavaş yerini bir sonraki işlemci olan Snapdragon 865‘e bırakacak. Hawaii’de gerçekleştirdiği teknoloji zirvesinde sahneye çıkan Qualcomm, merakla beklenen işlemcisi Snapdragon 865 modelini duyurdu.

DAHİLİ 5G OLMAYACAK

Bildiğiniz gibi son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda, Qualcomm'un X55 5G modemi kullanılıyor. Ancak bu modem, Snapdragon 865'in içinde yer almayacak. Yani akıllı telefon üreticileri, X55 5G modemi ayrı bir şekilde telefonlara ekleyecek.

Bu nedenle bu yıl piyasaya çıkan pahalı 5G telefonları, önümüzdeki yıl da görmeye devam edeceğiz.

İKİ KAT DAHA HIZLI PERFORMANS

Saniyede 15 trilyon işlem kapasitesine sahip olan yeni işlemci, bir önceki modelden iki kat daha fazla performanslı çalışacak. Ayrıca işlemcide, gelişmiş yapay zeka algoritmaları da kullanılacak.

30FPS’de 8K video çekme ve 60FPS’de 8K video çözümleme gibi özelliklere de sahip Snapdragon 865, gelecek yıl satışa çıkacak birçok amiral gemisi akıllı telefon modeline güç verecek.

Qualcomm, işlemcinin ayrıntılı özelliklerinden henüz bahsetmedi. Yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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