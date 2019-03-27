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Qualcomm ile Apple arasındaki kavga büyüyor

Qualcomm ile Apple arasındaki patent anlaşmazlığı hala çözülebilmiş değil.

AA | 27.03.2019 - 09:08..
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Qualcomm ile Apple arasında aylardır süren patent davası hala bir sonuca bağlanmadı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, teknoloji şirketi Qualcomm ile Apple arasındaki patent davasında, Qualcomm'u bir başvurusunda haklı diğer başvurusunda ise haksız buldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından dün alınan iki karar, teknoloji piyasalarında geniş şekilde yankılandı.

İdari Yargıç MaryJoan McNamara tarafından alınan ilk kararda, Qualcomm'un patent ihlali başvurusu haklı bulunarak, Apple'ın bazı telefon modellerinin Çin'den ABD'ye ithal edilmesinin yasaklanması tavsiye edildi.

İdari yargıcın aldığı kararın komisyon tarafından onaylanması durumunda, bazı iPhone modellerinin üretildiği Çin'den ABD'ye ithalat tamamen yasaklanabilir.

apple

SON KARARI KOMİSYON VERECEK

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun, İdari Yargıç McNamara'nın kararını ayrıca inceleyeceği ve bu inceleme sonucunda bazı iPhone modellerinin ABD'ye ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağının belli olacağı belirtildi.

Ticaret Komisyonu, bu karardan kısa bir süre sonra, Qualcomm'un Apple aleyhine yaptığı bir başka patent ihlali başvurusu hakkında "Qualcomm'un iddiasının geçersiz olduğuna" hükmetti. Böylece iki ayrı patent ihlali davasında Qualcomm bir başvurusunda haklı, diğer başvurusunda ise haksız bulundu.

Daha önce de Çin’de bir mahkeme, Qualcomm'u haklı bularak, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin satışını yasaklamıştı. Bakalım iki şirket arasında süren bu kritik dava ne gibi sonuçlar doğuracak?

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