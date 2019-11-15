Qualcomm Snapdragon 865'in özellikleri ortaya çıktı

Kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlayan ve pazarlayan bir Amerikan şirketi olan Qualcomm, ürettiği mobil işlemciler ile birçok akıllı telefona güç sağlıyor.

Özellikle Snapdragon 855 ve Snapdragon 855+ ile, son aylarda çıkan amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç veren şirket, şimdilerde ise en güçlü işlemcisi olacak Snapdragon 865 üzerinde çalışıyor.

Aralık ayında tanıtılacak Snapdragon 865'in bazı özellikleri ise şimdiden ortaya çıktı.





SNAPDRAGON 865 ÖZELLİKLERİ

Yeni gelen bilgilere göre Snapdragon 865, bir önceki modelde olduğu gibi, 8 çekirdekli yapısıyla karşımıza çıkacak. İşlemcinin diğer frekans hızları ise şu şekilde olacak:

1.8 GHz hızında 4 adet Cortex A55

2,42 GHz hızında 3 adet Cortex A77

2,84 GHz hızında 1 adet Kyro Gold

Grafik birimi olarak ise 587 MHz saat hızında çalışan Adreno 650 kullanacak Snapdragon 865, bir önceki modele göre yüzde 20'ye varan performans artışı sağlayacak.





Snapdragon 865, 5G'li ve 5G'siz olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıkacak. 7 nm mimaride üretilmesi beklenen Qualcomm'un yeni işlemcisi, 2020'de piyasaya çıkacak birçok üst seviye telefona güç verecek.

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