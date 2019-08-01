Qualcomm ve Tencent mobil oyunlar için güçlerini birleştirdi

Teknoloji endüstrisindeki herkes, 5G ürün ve hizmetlerini uygulamak için çalışmalar yapıyor, ancak ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimler bu çabaların hızlanmasına zarar verebiliyor. İki ülke arasındaki gerilimlerden etkilenmeyen ABD'li Qualcomm ve Çin'li Tencent şirketleri, mobil oyun donanımı ve yazılımı için güçlerini birleştirme kararı aldı.

PUBG oyununun arkasındaki isim Tencent ve ünlü çip üreticisi Qualcomm, akıllı telefonlardaki oyun deneyimini daha da artıracak.

OYUNLAR OPTİMİZE EDİLECEK

İki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre PUBG gibi mobil oyunlar, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcileri ile çalışan üst düzey akıllı telefonlar için optimize edilecek. Bu özel çalışma, daha sonra orta seviye akıllı telefonlar için de yapılacak.

İki şirket ayrıca sanal gerçekliklik, artırılmış gerçeklik ve bulut yazılımları için de bilrikte çalışacak.

TENCENT'İN GÖZÜ YÜKSEKLERDE

Öte yandan Tencent, retro dijital yayın hizmetleri ve bilgisayar oyunları gibi alanlarda da kendini geliştiriyor. Şirket, kendi dijital oyun mağazası WeGame ile Steam'e rakip olmak isterken, bir yandan da Google'ın Stadia bulut oyun platformuna rakip olabilmek için Instant Play adlı bir bulut oyun hizmetini gizlice test ediyor.

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