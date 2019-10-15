Qualcomm'un en güçlü mobil işlemcisi gelecek ay tanıtılabilir

Qualcomm, en yeni mobil işlemcilerini genellikle aralık ayında tanıtıyor ve bu işlemciyi kullanan telefonlar da birkaç ay sonra piyasaya çıkıyor. Ancak şirket, bu yıl bir değişiklik yaparak, geçtiğimiz aylarda Snapdragon 855+ modelini duyurmuştu. Bu süre zarfında Apple'ın iPhone 11 serisinde kullandığı A13 ve Huawei'nin Mate 30 serisinde kullandığı Kirin 990 işlemcileri de piyasaya sürüldü:

Yeni gelen bilgilere göre Qualcomm, Apple ve Huawei'nin kullandığı güçlü işlemcilerle rekabet edebilmek için, Snapdragon 865 işlemcisini bir an önce tanıtarak, akıllı telefonlarda kullanılmasını istiyor.

GELECEK AY TANITILABİLİR

Huawei'nin tanıttığı Kirin 990 işlemcisi, Qualcomm'un Snapdragon 855+ modeli ile hemen hemen aynı seviyede görünüypr. Qualcomm ise yeni Snapdragon 865 işlemcisini tanıtarak, Huawei'den bir adım daha öne geçmek istiyor. Yeni gelen bilgilere göre şirket, söz konusu işlemcisini kasım ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Qualcomm, yeni Snapdragon 865 işlemcisi için şimdiden Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi akıllı telefon üreticileriyle anlaşma sağladı. Ancak yeni işlemciye sahip telefonların piyasaya çıkması, birkaç ayı bulacak gibi görünüyor.

SNAPDRAGON 865 NASIL OLACAK?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 865, TSMC tarafından 7nm üretim mimarisiyle üretilecek. ARM Cortex-A77 çekirdeklerine sahip olacak işlemcinin, frekans hızları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Qualcomm, Snapdragon 865'in hem 5G'li hem de 5G'siz sürümlerini piyasaya sürecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.