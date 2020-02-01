Qualcomm’un işlemcileri, düşük telefonlara yapay zeka getirecek

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm, Snapdragon 720g, Snapdragon 662 ve Snapdragon 460 isimli yeni işlemcilerini duyurdu. Yapay zeka desteği ve çeşitli oyun optimizasyonları içeren yeni işlemciler, genellikle düşük ve orta seviye akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak.

SNAPDRAGON 400 SERİSİ DÜŞÜK VE ORTA BÜTÇELİ TELEFONLARA HAYAT VERECEK

Qualcomm Snapdragon 460, Snapdragon 400 serisindeki ilk yüksek performanslı yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Redmi 8A, Huawei Y serisi, Moto G6, Realme C1 ve Redmi 8 gibi çeşitli orta seviye akıllı telefonlarda kullanılacak işlemci, telefonlardaki uygulama yükleme ve menüler arası dolaşma hızlarını artıracağı gibi, kamera açısından da geliştirmeler sunacak.

Snapdragon 400 serisi, oyun oynamak isteyen düşük bütçeli akıllı telefon kullanıcılarını da sevindirecek. Qualcomm’un daha üst işlemcilerinde kullanılan Adreno 640 grafik birimiyle donatılan Snapdragon 460, 2020’nin sonlarına doğru akıllı telefonlardaki yerini alacak.

Şu an itibariyle, Qualcomm'un en önemli rakiplerinden MediaTek'in de Qualcomm Snapdragon 460 ile rekabet edecek bir yonga seti tanıtması bekleniyor. Ancak şirketten henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.





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