Queen efsanesi

Queen, 1970 yılında kurulmuş, tüm dünyada albümleri 300 milyondan fazla satmış İngiliz rock grubu. 1960'ların sonlarında Smile grubunun dağılma sürecine girmesi sonrasında Brian May, Roger Taylor ve Freddie Mercury tarafından Londra'da kurulmuş. İyi ki de kurulmuş. Freddie, normal hayatında içe kapanık bir karakterken sahnede de bir o kadar dev. Sadece Freddie Mercury değil tabii, grubun diğer üyeleri Brian May (gitar), Roger Taylor (bateri) ve gruba sonradan katılan John Deacon (bas gitar) da Freddie ile devleşiyordu.

FREDDIE MERCURY

Gerçek ismi Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, 5 Eylül 1946’da o zamanlar İngiliz sömürgesi olan Zanzibar’da doğdu. Zanzibar ise Afrika’nın doğusunda bulunan ve şu an Tanzanya adıyla bilinen bir ülke. Freddie’nin babası Zanzibar’daki İngiliz sömürge yönetiminde çalışıyordu. Anne ve babası Hindistan’ın Gücerat şehrindendi ve Zerdüştlüğe inanıyorlardı. 7 yaşında Hindistan’ın Bombay şehrinde piyano eğitimi almaya başlayan Freddie, çocuk yaşlardan itibaren müzikle içli dışlı oldu. Hatta ortaokul yıllarında, rock and roll müzik yapan The Hectics adlı bir grup bile kurdu.

Freddie Mercury ve Queen isimleri eş anlamlı olarak kullanılır, ancak Freddie gruba sonradan katıldı. 1968 yılında Imperial College’de öğrenci olan Brian May ve Roger Taylor tarafından İngiltere’de kurulan Smile adlı gruba kısa bir süre katılan Freddie Mercury, önce soyadını Bulsara’dan Mercury’e çevirdi. Yine aynı dönemlerde de Freddie’nin isteğiyle grubun adı Queen olarak değiştirildi. Freddie Mercury, gruba katıldığında Ealing College of Art’da grafik tasarım öğrencisiydi.

QUENN LOGO

Queen, ilk albümünden bu yana logosunu kullandı ve grup Freddie Mercury'nin sarı ceketi ve Brian May'ın saçı gibi eş anlamlı oldu.

Sanat okuluna devam eden Freddie Mercury, grubun 1973'teki ilk albümünün yayınlanmasından kısa bir süre önce, 'Kraliçe arması' adı verilen Kraliçe'nin logosunu tasarladı.

Logo, dört üyenin hepsinin burçlarını birleştiriyor: Leo için iki Aslan (John Deacon ve Roger Taylor), Yengeç (Brian May) için bir yengeç ve Başak için iki periler (Freddie Mercury).

Aslanlar bir Q harfini kucaklarken görülebilir, yengeç ise üstüne doğrudan yükselen alevlerle birlikte mektuba dayanır. Periler bir aslanın altındadır. Ayrıca Q içinde bir taç var ve tüm logo kocaman bir anka kuşu içeriyor.

Simge, özellikle aslanlarla birlikte İngiltere'nin Kraliyet armasını andırıyor. Grubun ilk albümünün kapağının arka tarafında görülebilen orijinal logo, basit bir çizgi çizmekti. Daha sonra kollar, logonun daha ayrıntılı bir renkli versiyonuna sahipti.

Queen - Bohemian Rhapsody (Parodi) VİDEO

QUEEN

Grubun her üyesi, aynı zamanda grubun eşsiz parçalarının da bizzat sahibiydi. Yani bu 4 kişilik efsane kadro birbirlerini müzikle, notalarla besleye besleye “Queen” oldular. Freddie’nin müziği, evrensellik kavramının da bir örneği aslında. Freddie Mercury efsanesi hala günden güne büyüyorken, diğer yaşayan efsanelerin değerini de tüm dünya biliyor. Brian May, Roger Taylor ve John Deacon. Allah onlara uzun ömürler versin… Queen grubu da birçok müzisyene uzun yıllar örnek olmaya devam etsin…

BOHEMIAN RHAPSODY BİR HAYAT DERSİ

Quenn severler için Freddie’yi anlatmaya gerek yoktur. Ben bu yazıyı, "Queen grubunu biliyor musunuz?" diye sorduğum yeni nesil veya belki de hayatında hiç duymamışlar için yazıyorum. Şarkıda “Bismillah” “fandango” (bir dans türü) “Scaramouche” (palyaço gibi bir karakter) kelimeleri geçiyor. Yani bu Bohemian Rhapsody dil din ırk gözetmeden yapılmış bir şarkıdır. Bu böyle biline… Evde kendi başıma klibin bölümlerini çekmeye çalışırken şarkıyı tamamen ezberlemek için belki de 100 kere dinlemişimdir. Her dinlediğimde yeni yeni duygular uyandırıyor. “Mamaaaaa just killed a men” derken ne kadar soft bir müzik diyorsunuz (ki şarkı 5 yılda tamamlanmış onu da kısa not olarak söylemeliyim.) "Galileoooo!" diye başladığı yerde Allah!!! Noluyor yahu operada mıyız deeerkenn bir de kendinizi rock konserinde sanabiliyorsunuz ve sonra yeniden bir softluk nothing realy meather to meeee de artık hayatta hiçbir şeyin öneminin olmadığını anlıyorsunuz. Vay beeeee aslında Bohemian Rhapsody, Queen’den bizlere kalmış bir hayat dersi. Taklit yapmayı çok severim küçüklüğümden beri, hep aklım başıma sonradan gelir ben de Bohemian Rhapsody filmini mutlaka izleneceklerimin arasında bekletiyordum. Ve Duygu bir şeye daha geç kalmanın verdiği gecikmişlikle Bohemian Rhapsody’yi izler. Yıllarca televizyonlarda araba reklamlarında “ Show must gooooo on” maçlarda “Weeee are the champions my friend!!! diye hep dinledik ve söyledik. Queen’in bütün şarkılarında içimize işleyecek bir sürü söz var. İzlemeyeniniz varsa filmi izlesin, dinlemeyeniniz varsa Queen’in bütün şarkılarını dinlesin de kendine gelsin.

FREDDIE MERCURY VE TEK GERÇEK AŞKI “MARY AUSTIN”

Freddie bir röportajında “Sahip olduğum tek arkadaşım Mary ve başka hiç kimseyi istemiyorum.” demişti “hayatının aşkı” Mary Austin için. Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin ilişkileri hep medyanın ilgisini çekmiş. Ama O özel hayatını hep geride tutmuştur. Mary 1970'lerin başında Freddie ile ilk tanıştığında, o zamanlar adı henüz Farrokh Bulsara idi, 19 yaşındaydı. “Bu vahşi görünümlü artistik müzisyenle” ilk göz göze geldiğinde Londra’da son derece popüler bir moda mağazası olan Kensington’da halkla ilişkilerde çalışıyordu. 2013 yılında Daily Mail’e verdiği bir röportajda, “Tanıdığım kimseye benzemiyordu. Benim hiç olamadığım şekilde özgüvenliydi. Birlikte büyüdük. Bir kere ondan hoşlandım ve sonrası geldi.” diyor.

LOVE OF MY LIFE…

Çift çıkmaya başlar ve Freddie’nin hayatı boyunca kopmayacak sağlam bir bağ kurar. Freddie cinselliğiyle ilgili tercihini yaptığında ilişkileri fiziksel olarak sona ermiş olsa da dostlukları, gün geçtikçe daha da güçlenir. “Bizim aşkımız gözyaşları içinde sona erdi. Ancak kurduğumuz güçlü bağ, kimsenin bizden söküp alamayacağı bir şey. Buna kimse ulaşamaz. Bütün sevgililerim neden O’nun yerini alamadıklarını sordular hep, ama bu imkansız.” diye anlatır Freddie. Ayrıldıktan sonra Mary hayatına devam eder. Evlenir ve iki çocuk sahibi olur. Ancak HIV virüsüne yenik düştüğü anlarda hep Freddie’nin yanında olur. Freddie ise dostunu servetinin büyük bir kısmını bırakarak ödüllendirir. “İşler farklı şekilde gelişseydi benim karım olarak kalacaktın ve nasıl olsa bu miras senin olacaktı.” yazar Freddie vasiyetinde. Love of my life şarkısını da Mary’ye yazmıştır. Herkesin Freddie ve Mary ikilisi gibi güzel ilişkisi olsun inşallah.

FREDDIE VE KEDİLERi

Freddie Mercury’nin kedilere olan ilgisinin, ilk olarak 1970’lerde sevgilisi Mary Austin’in aldığı kedilerle (Tom ve Jerry) başladığı söyleniyor. İçlerinde Mercury’nin asistanının da bulunduğu birçok biyografi yazarı Mercury’nin turneler sırasında kedileri Austin’e bıraktığını ve kontrol etmek için sık sık aradığını söylüyor Üstelik aramalarındaki kedilerle de konuşmak istiyordu. Austin’den kedileri telefona tutmasını rica ediyor ve onlarla konuşuyordu. Bazı haberlere göre Freddie hayatının sonuna kadar toplamda 10 kediye baktı. Tiffany, Dorothy, Delilah, Goliath, Lily, Miko, Oscar, ve Romeo kedilerinden bazıları.

Son klibi These Are The Days Of Our Lives’de giydiği renkli yeleğe dikkatli bakıldığında, üzerinde kediler görülebiliyordu. Daha da yakından bakıldığında, bu kediler kendi kedileriydi. Yelek elle boyanmış, özel olarak hazırlanmıştı.

Mercury’nin kedi ailesinin en ünlüsü muhtemelen 1987’de sahiplendiği Delilah’tı. Şarkısında da söylediği gibi Delilah neredeyse tüm evin yönetimini ele geçirmişti ve ne istediyse yapıldı.

QUEEN’İN (KRAL)İÇESİ

Queen’in “Made in Heaven” adlı albümündeki “Mother Love” adlı şarkının tamamına yakını, Freddie Mercury tarafından yazıldı. Ancak Freddie, şarkının son dizesini yazamadan istirahate çekilmek istediğini, dinlendikten sonra son dizeyi de yazacağını ifade etti. Mayıs 1991’de dinlenmeye çekilen Freddie Mercury, 24 Kasım 1991’de AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Bu nedenle stüdyoda Mercury tarafından seslendirilen şarkının son dizesini Brian May yazdı. Yani şarkının yüzde 90’lık bölümünü Mercury, yüzde 10’luk bölümünü ise Brian May seslendiriyor.

Freddie Mercury’nin son isteği, Bohemian Rhapsody’nin tekrar piyasaya sunularak elde edilen gelirin AIDS kampanyasına harcanması oldu. 23 Kasım 1991’de AIDS olduğunu kamuoyuyla paylaşan sanatçı, bir gün sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine Bohemian Rhapsody tekrar piyasaya sunuldu ve şarkı ikinci defa Top 20 listesinde zirveye oturdu.