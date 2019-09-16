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Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Türk yemeklerine hayran kaldı.

Detay Haber | 16.09.2019 - 16:16..
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Türkiye'ye gelişi dünya çapında büyük yankı uyandıran yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun, şarkıcı eşi Lorelei Taron da ülkemize yavaş yavaş alışıyor.

Öyle ki güzel şarkıcı, damak tadına şimdiden hayran kaldı.

Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

"AMAN ALLAH'IM BU ÇOK İYİ"

Instagram hesabında tahinli helvanın görüntüsünü paylaşan ve 1 milyon takipçisi olan Taron, helva için "Aman Allah'ım, bu çok iyi." yorumunu yaptı.

Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

GÖZLEME VİDEOSU BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Üç çocuk annesi, daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında yayınladı.

Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

Radamel Falcao'nun eşi Türk lezzetlerini tadıyor

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