Radar sorgulama 2026: Yoldaki radarları ve çevirmeleri görme yöntemi

9 günlük Kurban Bayramı tatili birlikte milyonlarca vatandaş yollarda...

Sürücüler, güzergahları üzerindeki radar uygulamaları ve trafik kontrol noktalarını önceden öğrenmek istiyor.

Özellikle uzun yolculuk planlayan vatandaşlar, denetim noktalarını araştırıyor. Bu noktada İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan sorgulama sistemi dikkat çekiyor.

Vatandaşlar, belirlenen platform üzerinden yol güzergahlarındaki radar ve çevirmeleri kolayca görüntüleyebiliyor.

İşte yoldaki radar ve kontrol noktalarını sorgulama yöntemi...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RADAR SORGULAMA 2026

İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan sistem sayesinde sürücüler, seyahat edecekleri güzergah üzerindeki hız koridoru, radar uygulaması ve trafik kontrol noktalarının sayısını önceden görüntüleyebiliyor.

Sistem üzerinden başlangıç ve varış noktası seçildiğinde, ilgili rota üzerindeki Polis ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamaları listeleniyor.

Paylaşılan veriler anlık olarak güncellenmiyor ancak sistemde yer alan bilgiler her 30 dakikada bir yenileniyor. Bu sayede sürücüler, yol durumunu ve kontrol noktalarını daha güncel şekilde takip edebiliyor.

