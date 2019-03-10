taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Aşırı milliyetçiler Poroşenko'nun konvoyuna saldırdı

Ukrayna'da aşırı milliyetçi bir grup, Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun konvoyunun önünü kesme girişiminde bulundu.

DHA | 10.03.2019 - 03:47..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çerkasi'de ‘Ulusal Kolordu’ mensupları, Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun konvoyunun önünü kesmeye çalışarak, polislere ve bazı vatandaşlara karşı provokasyonda bulundu. Eylemciler, yanıcı maddeler kullanarak, Devlet Başkanı’nın konuşma yaptığı sahneye çıkmak istediler. Polisler gerekli müdahaleyi yaptılar” denildi.

Aşırı milliyetçiler Poroşenko'nun konvoyuna saldırdı

Aşırı milliyetçiler Poroşenko'nun konvoyuna saldırdı

15 POLİS YARALANDI

Ukrayna Ulusal Polisi, çıkan çatışmada 15 güvenlik görevlisinin yaralandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise, "Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun mitinginde ‘Ulusal Kolordu’ mensuplarının yaptıkları kabul edilemez. Yolsuzluklarla ilgili duyulan öfke anlaşılabilir, ancak bu başka suçlara yol açmamalı. Gerçek vatanseverlere ülkelerini düşünmeleri, nefreti körükleyerek kaosa yol açmamaları çağrısı yapıyorum” dedi.

Aşırı milliyetçiler Poroşenko'nun konvoyuna saldırdı

MİLLİYETÇİLER, KİEV'DE DE POLİSLE ÇATIŞTI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de yüzlerce radikal milliyetçi, Devlet Başkanlığı İdaresi binasının önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundu. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda yaralananlar olduğu bildirildi.

Aşırı milliyetçiler Poroşenko'nun konvoyuna saldırdı

Protestocular, Ukrayna’da adı savunma sanayinde yolsuzluk iddialarına karışan Devlet Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Oleg Gladkovskiy ve diğer zanlıların tutuklanmasını istiyor.

Aşırı milliyetçiler Poroşenko'nun konvoyuna saldırdı

Ukrayna’da internet üzerinden kısa süre önce yayımlanan bir araştırma dosyasında, Devlet Başkanı Poroşenko da dâhil olmak üzere birçok üst düzey ismin savunma alanında Rusya ile bağlantılı  yolsuzluklara karıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

9
Sur'da yaşam yeniden canlandı

Sur'da yaşam yeniden canlandı

79
Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

2
Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

5
Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

1
Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

4
Şanlıurfa'da öğrencilerin tehlikeli yolculuğu

Şanlıurfa'da öğrencilerin tehlikeli yolculuğu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir