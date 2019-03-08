taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4623
Euro
6.1157
Altın
1287.355
Borsa
102282.68
Gram Altın
225.891

Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na atama yapıldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA | 08.03.2019 - 06:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na atama yapıldı

Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama karına göre, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

ADANA VE MANİSA'DA BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı ve Kurtpınarı mahalleleri ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Söz konusu karar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe Beko İspanya'dan eli boş döndü

19
Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

Ses gelen mezardan canlı adam çıktı

23
PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

PKK'nın yaktığı cami ibadete açıldı

8
Suriyeliler evlerine dönüyor

Suriyeliler evlerine dönüyor

47
Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp

Cezaevi firarisinden önce taciz sonra darp

2
Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

Antalya'ya en çok Ruslar ve Almanlar geliyor

4
Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir