Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu'na atama yapıldı

Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama karına göre, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Urgun ve Erkan Durdu atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

ADANA VE MANİSA'DA BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana'nın Ceyhan ve Manisa'nın Yunusemre ilçelerindeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı ve Kurtpınarı mahalleleri ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere mahallesi sınırları içinde yer alan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Söz konusu karar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere taşınmaz tahsisi yapılacak.