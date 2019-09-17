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Rafet El Roman eski eşi Ceren Kaplakarslan'a üzüldü

Bebek bekleyen Ceren Kaplakarslan ve annesinin, Kalpakarslan'ın sevgilisi tarafından darbedildiği iddia edilmişti.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 14:03..
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Rafet El Roman, sevgilisi Temel Kankıran tarafından darbedilen, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Ceren Kaplakarslan’a sahip çıktı.

Rafet El Roman eski eşi Ceren Kaplakarslan'a üzüldü

"ALLAH KORUSUN"

Kalpakarslan'ın eski eşi Rafet El Roman, "Çok üzüldüm. İçler acısı bir haber. İlişkinin iç yüzü nedir, ne oldu bilmiyoruz ama gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni çok üzdü. Kendisi eski eşim ama dostum ve arkadaşımdır. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu büyük bir travmadır. Hepimizin çoluğunu çocuğunu Allah korusun..." şeklinde konuştu.

Rafet El Roman eski eşi Ceren Kaplakarslan'a üzüldü

Rafet El Roman eski eşi Ceren Kaplakarslan'a üzüldü

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