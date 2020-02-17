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Rafet El Roman'dan Michael Jackson dansı

14 Şubat Sevgililer Günü için Bursa'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı, hünerlerini sergiledi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 16:24..
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Rafet El Roman, Sevgililer Günü kapsamında Bursa'da bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla buluştu.

İmza günü kapsamında sevenlerine şarkılarını da seslendiren El Roman, dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson'ın dansını taklit etti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Jackson'ın 'Beat It' şarkısında, ünlü yıldıza ait has figürlerle dans eden Roman'ın bu halleri, sosyal medyayı salladı.

Rafet El Roman'dan Michael Jackson dansı İZLE

"HÜNERLERİMİ SERGİLEDİM"

Ünlü şarkıcı, dans ettiği görüntüleri bir de kendi hesabından paylaştı. Şarkıcı paylaşımına, "80’li yılların başında breakdance'da okul birinciliğim vardır. Bu dansı bir kere öğrendiniz mi asla unutamazsınız. Bursa’da bir imza günü ve mini konser çerçevesinde sevenlerime bu hünerimi de sergileyim dedim." notunu da düştü.

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