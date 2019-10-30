Doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin önemli turistik kentlerinden olması amacıyla önemli yatırımlar yapılan Tunceli'nin, muhteşem doğası ziyaretçilere sunuldu.

Kentte, zengin su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından "Tunceli Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda; Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi, Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi ile Pertek ilçesinde Kano Eğitim Merkezi gibi sportif tesisler hizmete sunuldu.

KENTİN EN ÖNEMLİ LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİ

Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) tarafından 2006 yılında başlatılan ve son birkaç yıl içinde Vali Sonel'in ciddi katkılarıyla yörede ivme kazanan rafting, kentin en önemli turizm lokomotiflerinden biri haline geldi.

Coğrafi açıdan önemli güzellikleri barındıran ve bu nedenle her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği kentte, adrenalin tutkunları, rafting yapabilmek için bu spor açısından oldukça uygun olan ve şu sıralar sonbahar renkleri ile ziyaretçilerini adeta büyüleyen Munzur Çayı'nı tercih ediyor.

Raftingin yeni adresi Munzur Çayı VİDEO



4 MEVSİMDE RAFTİNG

Son iki yılda hayata geçirilen projelerle çevresi yerli ve yabancı turistlerin vakit geçirebileceği alanlar oluşturulup, güzel bir görünüme kavuşturulan ve sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünen Munzur Vadisi'ndeki Munzur Çayı, bu spora uygun parkuru ile yılın 4 mevsimi rafting tutkunlarının uğrak yeri oldu.