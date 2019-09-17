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Bahis oynayan Ragbi antranörü turnuvalardan men edildi

Galler'in yardımcı antrenörü Rob Howley, bahis oynadığı için görevinden ayrıldı ve turnuvadan men edildi.

İHA | 17.09.2019 - 19:04..
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Japonya'da düzenlenecek 2019 Ragbi Dünya Kupası öncesi turnuvada yer alacak Galler'de yardımcı antrenörlük görevi yapan Rob Howley'nin, ragbi müsabakalarında bahis oynadığı iddia edildi.

TURNUVADAN MEN EDİLDİ

Bu iddiaların ortaya atılmasının ardından kendisine soruşturma açılan Howley, görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve turnuvadan men edildi.

Bahis oynayan Ragbi antranörü turnuvalardan men edildi

SPOR HAYATI SONA EREBİLİR

Ragbi Oyun Kuralları kitapçığının yolsuzlukla ve bahisle mücadele 6'ncı yönetmeliğine göre soruşturma açılan Howley, soruşturmanın aleyhine sonuçlanması halinde tüm ragbi müsabakalarından men edilecek. Galler'in başkenti Cardiff'te soruşturma ile karşı karşıya kalacak olan 48 yaşındaki çalıştırıcı, iddiaların teyit edilmesi halinde ömür boyu spordan men cezası alabilir.

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