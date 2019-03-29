Rağmen kitap dizisinin geliri kadınlar için harcanacak

Rağmen serisinin ilk kitabı “İlkler” hepimizin yaşamındaki ilklerden izler taşıyor. Kitabın ortaya çıkması için ise, bir araya gelen isimler şöyle: “Gaye Boralıoğlu, Oya Baydar, Figen Şakacı, Pelin Buzluk, Neslihan Önderoğlu, Şermin Yaşar, Ebru Ceylan, Aslı Alpar, Esmahan Akyol, Zeynep Selvili Çarmıklı, Birgül Özcan, Menekşe Toprak, Berrin Karakaş, Zehra Çelenk, Melike Şahin, Meltem Gürle, Defne Suman, Deniz Öztuhan, Ayşe Şahin Aksakal, Deniz Tekin, Çiğdem Aldatmaz, Müge İplikçi, Pınar Eğilmez, Gonca Özmen, Funda Şenol Cantek, Figen Alkaç, Çağnam Erkmen, Selcan Özgür, Güliz Arslan, Ezgi Altıner, Çimen Günay-Erkol, Ayşegül Kocabıçak, Seran Demiral, Şeyda Üzer, Kader Büyükbingöl ve Sinem Sal’’.

Projede yer alan isimler, dün akşam ilkler sayısı ile Rağmen serisini yayın hayatına başlamasını kutlamak için bir araya geldi. Murat Uyurkulak, Ebru Ceylan, Ertuğrul Mavioğlu, Nebil Özgentürk, Zeynep Selvili Çarmıklı ve edebiyat dünyasının yakından tanıdığı pek çok isme ev sahipliği yapan geceye Deniz Tekin de şarkılarıyla eşlik etti.

SERİ 3 AYLIK PERİYOTLARLA YAYIMLANACAK

Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir araya gelen Rağmen serisi yazarları, 3 aylık periyotlarla kitaplarını yayımlayacaklarını duyurdu. Ayrıca serinin her sayısı bir başka temayı işleyecek…

RAĞMEN - İLKLER

Serinin ilk kitabı için ise şöyle bir tanıtım bülteni hazırlanmış:

“İlk firar, ilk korku, ilk öpüşme, ilk kayıp, ilk gözaltı, ilk açılım, yetmiş yaşında yaptırılan ilk dövme, hacizden sonra eve alınan ilk eşya, ilk suç ortaklığı, ilk itiraf...

Sadece kadın yazarlar ve çizerler olarak Rağmen kitap dizisinin “İlkler” sayısı için bir araya geldik.

Son derece renkli ve karanlık, hepimizin başına gelecek kadar sıradan ve enteresan bu hikâyeleri okurken patlayan havai fişekler sırasında hiçbir canlıya zarar gelmemiştir.

Bu kitabın telif geliri, tüm yazar ve çizerler tarafından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na bağışlanmıştır”.

Rağmen - İlkler

Kolektif

Karakarga Yay.

S.: 168

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Damla Karakuş

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