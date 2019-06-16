Otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı.

Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine güzergahı değiştiren Elbüken, yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesine götürdü.

HAYATİ TEHLİKETİ ATLATTI

Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Yaşlı adamın kurtarılması için verilen mücadele ise belediye otobüsündeki kameraya yansıdı.

Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi teşekkür etti.

Rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi ViDEO





