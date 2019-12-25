İrlanda'nın Dublin şehrinde, Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O'Connor, Noel ayininden sonra scooter kullanarak kiliseden ayrıldı.

NOEL BABA HEDİYE ETTİ

Kilisedeki törene katılan çocuklara scooter'ını Noel Baba'nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi.

''ÇOCUKLAR ÇOK ŞAŞIRDI''

Rahip daha sonra scooter'ını binip, kiliseyi terk etti. Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scootera bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi. O anlar kilisedeki törene katılan bir kişi tarafından kayda alındı.

Rahip kiliseden scooter ile ayrıldı VİDEO