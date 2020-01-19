Rahşan Ecevit'e veda

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, böbrek ve akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.
EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK
DSP Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in cenazesi, bugün Ankara'da bulunan Kocatepe Camisi'ne getirildi.
Rahşan Ecevit'in, cenaze namazının kılınmasının ardından vasiyeti üzerine, Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği öğrenildi.
Cenaze törenine katılanlar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklama yaparak, başsağlığı diledi.
MEMLEKETİNDEN TOPRAK GÖNDERİLDİ
Ayrıca, Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildiği de öğrenildi.