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Rahşan Ecevit'e veda

DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

AA | 19.01.2020 - 13:22..
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Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, böbrek ve akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

DSP Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in cenazesi, bugün Ankara'da bulunan Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Rahşan Ecevit'in, cenaze namazının kılınmasının ardından vasiyeti üzerine, Devlet Mezarlığı'nda Bülent Ecevit'in yanına defnedileceği öğrenildi.

Cenaze törenine katılanlar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklama yaparak, başsağlığı diledi.

Rahşan Ecevit'e veda

MEMLEKETİNDEN TOPRAK GÖNDERİLDİ

Ayrıca, Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildiği de öğrenildi.

Rahşan Ecevit'e veda

Rahşan Ecevit'e veda


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