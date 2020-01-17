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Rahşan Ecevit'in vasiyeti

Rahşan Ecevit yıllar önce vasiyetini açıklamış ve ölünce Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istediğini söylemişti.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 23:27..
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Rahşan Ecevit'in vasiyeti

Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ecevit'in ölüm haberinin ardından GATA'ya adeta akın oldu.

Tüm siyasi partilerden Rahşan Ecevit için taziye mesajları paylaşıldı.

Rahşan Ecevit'in cenaze programı henüz belli değil.

Cenaze programının yarın açıklanacağı öğrenildi.

VASİYETİ

Öte yandan, Rahşan Ecevit yıllar önce vasiyetini açıklamış ve Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istediğini ifade etmişti.

Rahşan Ecevit'in vasiyeti

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Rahşan Ecevit'in ölüm haberini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

CHP Lideri, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.

Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır.

Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

Rahşan Ecevit'in vasiyeti

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