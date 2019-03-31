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Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu

Bursa'da bir süredir küs olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını aynı sandıkta kullanırken, birbirleriyle konuşmamaları dikkat çekti.

DHA | 31.03.2019 - 11:17..
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Orhangazi ilçesinin 210 seçmenli Heceler Mahallesi'nde mevcut muhtar Ali Sevinç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci dönem muhtar olabilmek için yeniden aday oldu.

Babasıyla uzun süredir küs olan oğlu Zafer Sevinç de muhtarlığa adaylığını koydu.

MAAİLE MUHTARLIĞA ADAYLAR

Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmalarını sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç, sabah saatlerinde mahalleye kurulan 1098 Nolu sandıkta oylarını kullandı. Baba ve oğulun bir süredir birbirleriyle konuşmadığı öğrenilirken, Muhtar Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirtip, mahalleleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ali Sevinç, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun" dedi.

Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu

KÜS OLDUĞU OĞLU DA MUHTAR ADAYI

Oğlu Zafer Sevinç ise "Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Rakip olan muhtar adayı baba ve oğlu

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