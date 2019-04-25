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Rakka'da öldürülen sivil sayısı: 1600

Rakka'nın DEAŞ'dan temizlenmesi için düzenlenen operasyonlarda 1600 sivil öldü.

AA | 25.04.2019 - 19:39..
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Rakka'da öldürülen sivil sayısı: 1600

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Rakka kentine yönelik 2017'de dört ay boyunca düzenlediği hava bombardımanları sonucu 1600 sivilin öldüğü açıklandı.

Bilançoyu, Uluslararası Af Örgütü ve Airways adlı gözlem örgütünün hazırladığı araştırma ortaya koydu. Rapordaki verilere, aylarca süren saha çalışması ve bilgi analizi sonucu varıldı.

Rapora göre sivil ölümlere yetersiz istihbarat ve gözlem etkili oldu. Çoğu durumda yetersiz izleme yapıldığı için evlere sığınan ailelerin hedef alındığı vurgulandı. Rovera, "Yeterli izleme yapılmış olsaysa, sivillerin yaşadığına dair izlere rastlanırdı" dedi.

"DAHA UCUZ SİLAHLAR TERCİH EDİLDİ"

Ekim 2017'de Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirilen Rakka'daki bombardıman bölgelerini gezen Rovera, koalisyon güçlerinin seçtiği silahların da sorunlu olduğunu söyledi. Rovera, "Daha pahalı, küçük etki çapına sahip füzeler var. Ancak koalisyon genelde tüm binayı imha eden MK tipi eski bombaları kullandı. Onlar daha ucuz" dedi.

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