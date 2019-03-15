Rakuten TV, film akışını 42 Avrupa ülkesine genişletecek

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Netflix gibi platformlar oldukça popüler hale geldi. Japon e-ticaret firması Rakuten'in kullanıcılara sunduğu video yayın hizmeti de yeni ülkelere yayılma planları yapıyor.

Rakuten, gelen yoğun talepleri geri çevirmeyerek video yayın hizmetini 42 Avrupa ülkesine getirme kararı aldığını bildirdi. Şirket, kullanıcılara yüksek kaliteli içerikler sunmak için lider film yapımcılarıyla da ortaklıklar kurduğunu açıkladı.

RAKUTEN ŞİMDİDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Samsung, LG, Philips gibi üreticilerin piyasaya çıkardığı internet özellikli televizyonların kumandasında bulunan Netflix tuşu gibi kendi tuşunun olmasını isteyen Rakuten Tv, televizyon üreticileri ile ortaklık anlaşmaları imzalayacak.

Yeni gelen bilgilere göre Rakuten TV, Avrupa pazarında büyük oynamayı düşünüyor. Şu ana kadar birkaç ülkede toplam 7 milyon kullanıcı sayısı bulunan platformun, Avrupa'da yayılmasıyla kullanıcı sayısını 30 milyona çıkaracağı belirtiliyor.

Rakuten, şimdilerde 4K UHD çözünürlüğüne sahip filmleri platforma eklemiş durumda. Şirket, bu yılın sonlarına doğru 8K destekli filmleri de yayınlayacağını duyurdu. Rakuten TV'nin CEO'su Jacinto Roca, abonelerin ayda yaklaşık 2 film izlediklerini belirterek, gelirlerinin geçen yıl yüzde 40 oranında arttığını açıkladı.

Rakuten TV'nin Avrupa'daki hangi ülkelerde yayına başlayacağı şimdilik bilinmiyor.

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