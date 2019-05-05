Ralli pilotu yarıştığı otomobilini gelin arabası yaptı

Buğra Banaz'ın yarışlarda kullandığı Fiesta R5 otomobilini gelin arabası olarak süslemesi, davetlilerden alkış aldı.
RALLİ PİLOTUNDAN İLGİNÇ FİKİR
Avrupa şampiyonu 27 yaşındaki rallici Buğra Banaz, Eskişehir'deki bir otelde düzenlenen törenle Büşra Akkaya ile evlendi. Çiftin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kıydı.
YARIŞ ARACINI GELİN ARABASI YAPTI
Ralli pilotu düğün arabası olarak ise yarışlarda kullandığı otomobilini seçti. Arabayı süslü gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Düğün törenine, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Aslan ve çiftin yakınları ile davetliler katıldı.