taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Ralli pilotu yarıştığı otomobilini gelin arabası yaptı

Castrol Ford Team Türkiye Takımı'nın pilotu Buğra Banaz, Eskişehir'deki düğününde, yarışlarda kullandığı otomobilini gelin arabasına çevirdi.

AA | 05.05.2019 - 12:47..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Buğra Banaz'ın yarışlarda kullandığı Fiesta R5 otomobilini gelin arabası olarak süslemesi, davetlilerden alkış aldı.

RALLİ PİLOTUNDAN İLGİNÇ FİKİR

Avrupa şampiyonu 27 yaşındaki rallici Buğra Banaz, Eskişehir'deki bir otelde düzenlenen törenle Büşra Akkaya ile evlendi. Çiftin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kıydı.

Ralli pilotu yarıştığı otomobilini gelin arabası yaptı

YARIŞ ARACINI GELİN ARABASI YAPTI

Ralli pilotu düğün arabası olarak ise yarışlarda kullandığı otomobilini seçti. Arabayı süslü gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Düğün törenine, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Aslan ve çiftin yakınları ile davetliler katıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

102
Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

73
Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

167
Türkiye'nin S-400'leri Yunan cumhurbaşkanını korkuttu

Türkiye'nin S-400'leri Yunan cumhurbaşkanını korkuttu

79
Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

118
Amerika YPG'li teröristlerin maaşına zam yaptı

Amerika YPG'li teröristlerin maaşına zam yaptı

50
Karadeniz'de imar barışına 240 bin başvuru

Karadeniz'de imar barışına 240 bin başvuru

261
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir