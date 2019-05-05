Ralli pilotu yarıştığı otomobilini gelin arabası yaptı

Yarın YSK'dan aksi bir karar çıkabileceğini belirten Portakal, "Sandığı boykot meşruiyet için önemli." dedi.

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

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Fatih Terim: Şimdi sahaya çıkıp konuşma zamanı

Bu akşam oynanacak kritik derbi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularıyla son bir toplantı yaptı.