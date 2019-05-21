Ramazan akşamları İstanbul'da bir başka

Gerek manevi havası, gerekse tarihî dokusu ve kültürel zenginliği ile İstanbul Ramazan ayında en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Sultanahmet, Eyüp Sultan, Oruç Baba Türbesi ve Yuşa Tepesi gibi yerler tıklım tıklım doluyor.

Bir de akşam gezmesi var bu şehrin. İftardan, Teravihten sonra yapılan etkinlikler olsun; sahura kadar süren kahve, tatlı sefası olsun. Gidilecek o kadar yer var ki, insanın kafası karışıyor.

RAMAZAN İSTANBUL'A ÇOK YAKIŞIYOR

Ramazan’ın manevi iklimi ve duygu yüklü atmosferi her şehirde bir başka. Büyük iftar çadırları, akraba ziyaretleri, fırınların önünde pide kuyrukları, iftara yakın oluşan İstanbul trafiği, akşam Teravih'i ve tabii ki de balkonlarda, kafelerde çay sefasıyla Ramazan'ı Ramazan gibi yaşamak var.

İFTAR SONRASINDA SOKAKLAR CIVIL CIVIL

Maneviyatın ve güzelliklerin zirveye ulaştığı, sofraların paylaşma ve dayanışmayla bereketlendiği Ramazan ayı, İstanbul’da bu yıl da dolu dolu yaşanıyor. Gündüz oruç tutan insanlar işine gücüne gidip, iftarını yaptıktan sonra kendini sokaklara atıyor. Caddeler cıvıl cıvıl, kafelerde personeller gelenlere çay yetiştiremiyor. Dondurmacıya giden, yürüyüşe çıkan, sahile koşan mı dersin... Bu koşturmaca sahura kadar sürer gider, ertesi gün aynı şekilde devam eder.

SEMAVERİNİ ALAN SAHİLE KOŞUYOR

Akşamları tıka basa doyup, yediklerini eritmek için yürüyüş yapmayı tercih edenlerdensen sahile in derim. Üsküdar'dan başla, Beykoz'a kadar yolu var bu şeridin. Avrupa yakasına geçiş için popüler iskelelerden olan Üsküdar, boğazın hemen ağzında güzelliğiyle büyüleyen Kız Kulesi, meydandaki 16. yüzyıl camileriyle her zaman bir tercih sebebi.

Bu sahil boyunca türlü kafe ve restoranlar var. Gerek deniz manzarasıyla, gerek bahçe sefasıyla çay keyfi yapacağın yeri kendin seç, beğen, al!

BEYKOZ'A DOĞRU 'TATLI TATLI' GİDELİM

Belki Kadıköy Moda sahil, Maltepe ya da Bağdat Caddesi'ni tercih edersin. Bu ilçeler biraz daha elit kesime hitap ettiği için Ramazan'ın o mütevazi ruhu kayboluyor. Ben daha çok sokak ve cadde aralarına sıkışan butik mekanları öneriyorum. Ya da direkt sokakta, sahilde olmayı... Biraz daha kalabalıktan uzak kalayım diyorsan Beykoz'a git derim. Beykoz'un da kendi müşterisi var. Klişe olmuş kafeleri yine her zamanki gibi dolup taşar, sahilde de çok leziz tatlıcılar var. Yoros Kalesi neden olmasın mesela?

CAMİLER DOLUP TAŞIYOR

Dini tkinlikler, İstanbul camileri ve türbelerin ziyaretleri derken yüksek maneviyat ve mutlulukla kutlanır İstanbul’da Ramazan. Teravih ve ibadet için bir gezi düşünüyorsanız da gideceğiniz yer belli: Sultanahmet Camii ve Sultanahmet Meydanı. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren yeni Çamlıca Camii'ni de ziyaret edebilirsiniz. Eyüp Sultan Camii ve Türbesi bir diğer tercih sebebi olabilir. Buradaki atmosferi tarif etmek imkansız.

Üsküdar'ın Selimiye semtinde Selimiye Kışlası'nın hemen yanında yer alan Büyük Selimiye Camii de İstanbul için bir başkadır.

ÇENGELKÖY'DE BİR KAHVE?

Salaş bir akşam istiyorsan önerim Çengelköy olacak. Son yıllarda sokak arkalarına açılan butik kahvecilerinde bir kahve içip, sahili sağ tarafınıza alıp keyifli bir akşam geçirebilirsin. Yan yana birçok tatlı dükkânı var; wafflecılar, dondurmacılar ve tabii ki lokmacının da bir şubesini geç olmadan açtılar. Çengelköy’deki hareketlilik Üsküdar’dan başlar, Beykoz’a kadar uzar gider. Çınaraltı'nda, Müzelik'te, Boon Kafe'de veya şirin bir tatlıcıda akşamını taçlandır. Çengelköy her akşam olduğu gibi, Ramazan'da da çok hareketli.

GÖNLÜM SALAŞ BİR ORTAMDA, SICAK BİR ÇAYDAN YANA

Maltepe olsun, Kartal olsun, Ataşehir olsun; Eyüpsultan, Eminönü, Fatih, Topkapı olsun... Bu ilçeler enerjiyi yaşatan bir ambiansla çevrili. Sokaklar cıvıl cıvıl, çayını söyleyen yerinden kalmıyor, yürüyüşler, grup halinde sohbetler bitmiyor. Beşiktaş, Kadıköy, Taksim, Sarıyer, Şişli de en az bu ilçeler kadar hareketli olsa da, benim önerim daha salaş ve curcuna olmayan mekânlardan yana. Avrupa Yakası'nda kontrol edilemez bir kargaşa söz konusu, insan 'nereye gitsek, ne yapsak' diye düşünmekten afallıyor.

KALK GEL İSTANBUL'A

İstanbul’a seyahat etmek için en uygun zaman kuşkusuz Ramazan. Bu dönemde hem uçak şirketleri hem de oteller kampanyalar düzenliyor. Bu da uygun fiyata seyahat etmek önemli bir avantaj. Başka şehirde bile olsan, Ramazan'ın iki gününü bu güzel şehirde geçirmek isteyebilirsin. Bu güzel akşamları İstanbul'da yaşar, seyahatini de uyguna getirirsin.