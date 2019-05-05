Ramazan ayının gelişi esnafın yüzünü güldürdü

Şehidin eşi, “Sizi sevindirmeyeceğim. Bir aslanım daha var” diyerek gözyaşı döktü.

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Gökhan Gencebay'ın evliliğine onay çıkmadı

Anne Sevim Emre, "Ne evlenmesi, daha 30'unda. Ama şu an tatlı bir kız arkadaşı var." dedi.