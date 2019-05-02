Ramazan Bayramı rotası

Önümüz Ramazan, sonrası da bayram. Şimdiden 9 günlük tatil telaşı sardıysa ve bayram tatilini nasıl geçireceğinize karar veremediyseniz, streslenip sinirinizi bozmayın. Bu bayram, ister çadır keyfi için isterseniz de otel sefası için gidebileceğiniz en ideal rotaları derledik.

KEŞFEDİLMEMİŞ MAVİLİK: AMOS MARMARİS

Marmaris’in keşfedilmemiş belki de bu yüzden bu kadar güzel olan nadir koylarından biri Amos. Engebeli yollardan sağlanan ulaşımı göze alıp, yolun sonunu getirince muazzam bir denizle karşılaşacaksınız. Amos’un bir diğer önemli özelliği de Amos Antik Kenti’nin burada olması. Tiyatro, tapınak ve bazı heykellerin olduğu Antik Kentin M.Ö 200 yılına dayandığı düşünülüyor. Denizi de mavi bayraklı ve berrak.

PLAJLARIN GÜZELİ: DATÇA-MUĞLA

Datça bir yarımada, bu yüzden neresine giderseniz gidin birbirinden güzel koylarıyla karşılaşacaksınız. Datça Yarımadası, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş olmasından dolayı, bozulmamış bir doğası var. 235 kilometrelik sahil şeridi ve 52 koyu, zengin florası ve faunası, Knidos antik kenti ile gelecekte bölgenin en önemli turizm merkezlerinden birisi, olmasa daha iyi tabii. Datça’nın birçok mavi bayraklı plajı bulunuyor, bunları Aktur Tatil Sitesi Plajı, Aktur Kamping Plajı, Karaincir Plajı, Hastanealtı Plajı, Periliköşk Plajı, Billurkent Plajı olarak sıralayabiliriz.

GÜN BATIMINDA CUNDA ADASI

Cunda, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı şirin mi şirin bir ada. Köprüyle daha sonra anakaraya bağlandı ve kara yoluyla ulaşıma açıldı. Özellikle tarihi yapısı, meyhaneleri, hediyelik eşyaları ve sokaklarıyla bir ikon haline gelmeyi başardı. Gündüz Ayvalık’ta denize girildikten sonra akşam üstünden itibaren tercih edilen eşsiz yerlerden biri, burası.

KAŞ: ANTALYA’NIN EL DEĞMEMİŞ KOYLARI

Meis Adası’na en yakın noktada bulunan Kaş’ta, tarihi eserleri ve doğa güzellikleriyle önemli turizm potansiyeli var, ama yine olmasın diyenlere duyar gibiyim. Bir dil gibi denize uzanan Çukurbağ Yarımadası üzerinde yakın zamanda yapılan oteller bulunuyor. Kaş’ın içinde Büyük Çakıl Plajı, Küçük Çakıl Plajı ve Akçagerme Plajı’nda denize girebilirsiniz. Ayrıca kayıkla Limanağzı Plajı’na da gidilebilir.

Kaş’ın etrafında yer alan 6 adet mağaradan Kaş’a 18 km. uzaklıktaki Mavi Mağara, Aşırlı Adası Deniz Mağarası, güvercinleri ile ünlü Güvercinlik Mağarası en ünlü olanları. Burada artan turizm faaliyetleriyle birlikte, trekking, dağcılık, rafting gibi doğa sporlarına da dilerseniz yapabilirsiniz.

OLİMPOS’UN HİPPİ YAŞAMI

Olimpos, Antalya’ya 85,7 km. uzaklıkta, Caretta Caretta kaplumbağalarının yavrulama alanı olduğundan sit alanı olarak korunan, genellikle üniversite öğrencileri ve sırt çantalı turistlerin tercih ettiği bir tatil köyü. Olimpos’un ağaç evleri, çadır mekanı olarak kullanılabilecek açık alanları, Likya Yolu üzerinde bulunmasıyla burayı özel kılıyor. Hem tarihi hem de masmavi deniziyle mutlaka gidilmesi gereken yer.