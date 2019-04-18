Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Kaçak kazı yapan 8 defineci, kuyuda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda Jandarma, AFAD, AKUT, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çamlıca Camii’nin yapımını doğru bulmayan Temel Karamollaoğlu, partisinin camiye karşı olmasının ancak bir fıkra olabileceğini söyledi.

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Trump: Gizli anlaşma yok

Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü davaya dair açıklama yaptı. Trump, Rusya ile yapılmış herhangi bir anlaşmanın olmadığını belirtti.