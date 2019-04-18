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Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 22:16..
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Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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