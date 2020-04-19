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Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir

Bakan Fahrettin Koca’nın, korona vakalarının düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından planlamalar başladı.

DHA |
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Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir

Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 hafta sonra vaka düşüşlerinin yaşanabileceğini bildirdi.

Bakan Koca'nın, korona vakalarının pik notkasına ulaştıktan sonra düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından ise planlamaların yapıldığı öğrenildi.

'KADEMELİ NORMALLEŞME'

Bu planlamalar arasında, herhangi bir dalgalanma olmaz ise Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirilebileceği, haziran ayı başında ise her il için farklı uygulamaya gidilebileceği belirtildi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir

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