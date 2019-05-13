Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Reşitpaşa mahallesinde ramazan davulcusu, sahurda vatandaşları uyandırmak için zurna eşliğinde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını çaldı.

DAVULLA ÖLÜRÜM TÜRKİYEM ŞARKISI

Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde davulcunun ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını çaldığı esnada vatandaşların da davulcuya bahşiş vermeyi ihmal etmediği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

Sivaslı davulcunun, ‘Ölürüm Türkiyem’ resitali ViDEO