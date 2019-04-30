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Ramazan hilali ilk önce Avustralya'da görülecek

Bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilalin ilk kez Avustralya'da görüleceği Diyanet tarafından açıklandı.

AA | 30.04.2019 - 15:32..
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Hicri takvime göre bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilal, ilk kez Avustralya kıtasının ortasından görülecek.

Ramazan ayında gündeme gelen imsak tartışmalarına ilişkin AA muhabirine konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre kameri ayın, güneşin batmasının ardından ayın dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa hilal şeklinde görünmesiyle tespit edildiğini, kameri aylar ve dini günlerin başlangıcını hilalin görünmesine göre belirlediklerini anlattı.

Ramazan hilali ilk önce Avustralya'da görülecek

6 MAYIS RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ

İşlek, bu yıl ramazan ayının 6 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başlayacağını belirterek kameri ayların başlangıcıyla ilgili 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar doğrultusunda hesaplar ile haritaların belirlendiğini ve bu sonuçların Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle kamuoyuna sunulduğunu hatırlattı.

Ramazan hilali ilk önce Avustralya'da görülecek

İşlek, hicri takvime göre bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilalin ilk kez Avustralya kıtasının ortasından ardından dünyanın yarısına yakınından görüleceğini bildirdi.

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