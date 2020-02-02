Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir panik var.
Çin'den yayılan ölümcül virüse karşı mücadele büyük bir kararlılıkla devam ederken televizyon ekranlarında da son durum masaya yatırılıyor.
Habertürk canlı yayınında koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, ilginç bir an yaşandı.
ÇIT ÇIKMADI
Programın konuklarından Ramazan Kurtoğlu "Espri olacak bir söz söyleyebilir miyim" diyerek söz istedi.
Kurtoğlu, devamında anlattıklarıyla konukları güldürebileceğini sanıyordu fakat bu sözler sonrasında büyük bir sessizlik oluştu.
Ramazan Kurtoğlu'nun güldürmeyen esprisi ViDEO