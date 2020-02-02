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Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

"Espri olacak bir söz söyleyebilir miyim" diyerek lafa başlayan Ramazan Kurtoğlu'nun sözleri karşısında kimse tepki vermedi.

Haber Merkezi | 02.02.2020 - 12:50..
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Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir panik var.

Çin'den yayılan ölümcül virüse karşı mücadele büyük bir kararlılıkla devam ederken televizyon ekranlarında da son durum masaya yatırılıyor.

Habertürk canlı yayınında koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda, ilginç bir an yaşandı.

ÇIT ÇIKMADI

Programın konuklarından Ramazan Kurtoğlu "Espri olacak bir söz söyleyebilir miyim" diyerek söz istedi.

Kurtoğlu, devamında anlattıklarıyla konukları güldürebileceğini sanıyordu fakat bu sözler sonrasında büyük bir sessizlik oluştu.

Ramazan Kurtoğlu'nun güldürmeyen esprisi ViDEO

Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

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