Ramazan öncesinde kırmızı ete zam geldi

Kırmızı et fiyatlarında istikrar ve halka ucuz et yedirmek amacıyla üç market zincirinde ucuz et satışına devam eden Et ve Süt Kurumu, ihtiyacı olan et için büyükbaş hayvan alımlarında fiyatları güncelledi.

1 TL ZAM GELDİ

Kurumun internet sitesinde yer alan ESK Büyükbaş Hayvan Alım Fiyatları başlıklı duyuruda, şöyle denildi:

“Kurumumuzun büyükbaş hayvan alım fiyatları güncellenmiş olup bütün randıman gruplarında, karkas et alım fiyatlarımızda kilogram başına bir TL artış yapılmıştır. Yeni alım fiyatlarımız sitemizin fiyatlarımız sekmesinde yer almaktadır.

Ödemelerimiz peşin yapılacak olup, Et ve Süt Kurumuna kesim yaptırmak isteyen besicilerimizin en yakın kombinamız ile irtibata geçmesi gerekmektedir.”

YENİ FİYATLAR

ESK’nın fiyat güncellemesi sonrası 1. kalite yağsız ve asgari 170 kilo karkas ağırlığı olan 57 ve üzeri randımana sahip yerli tosunun kilogram alım fiyatı 30 lira, aynı özelliklere sahip ithal tosunun kilogram alım fiyatı 29 lira oldu.