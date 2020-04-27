İstanbul'da, Ramazan pidesinin fiyat listesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bu seneki pide fiyatı ve gramajının aynı kaldığını, herhangi bir zam yapılmadığını belirtmişti.

'GRAMI FAZLA' DENİLEREK YÜKSEK FİYATTAN SATILIYOR

Fakat bu açıklamanın ardından, fırınlarda satılan pidelerin 'gramı fazla' gerekçesi ile yüksek fiyattan satıldığı belirlendi.

Geçtiğimiz yıl 3 liradan satılan Ramazan pidesinin bu yılki fiyatları her ilçede farklılık gösterdi.

İşte ilçe ilçe pide fiyat listesi:

Tuzla - 3,5 TL

Pendik - 3,5 TL

Kartal - 3,5 TL

Maltepe - 3,5 TL

Ümraniye - 3,5 TL

Üsküdar - 4 TL

Beykoz - 4 TL

Kadıköy - 4 TL

Beşiktaş - 4 TL

Bakırköy - 4 TL

Zeytinburnu - 4 TL

Sarıyer - 3,5 TL

Kağıthane - 3,5 TL

Beylikdüzü - 5 TL

Çekmeköy - 4 TL

Şişli - 4 TL

Avcılar - 4 TL