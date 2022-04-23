Ramazan imsakiyesi: 23 Nisan 2022 Cumartesi teravih namazı saat kaçta? Tüm illerin teravih saatleri

Ramazan ayında kılınan teravih namazı için camilerin yolunu tutacak olan müminler, ''Bugün teravih namazı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi teravih saatleri..

İslam alemi için büyük bir önem arz eden Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren Müminler, iftar sofralarında buluşuyor..

O bir ayın sultanı Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı ise iftarın ardından eda ediliyor.

Bu akşam da camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca müslüman, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.

Teravih namazı saatlerini öğrenmek isteyenler, 2022 Ramazan imsakiyesine göz atıyor.

Peki bu gece teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...

23 Nisan 2022 Cumartesi 81 ilin teravih saatleri