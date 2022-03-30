Sahura hangi gece kalkılacak? Sahur 1 Nisan mı, 2 Nisan mı?

Sahura hangi gece kalkılacak? Sahur 1 Nisan mı, 2 Nisan mı?

Ramazan ayının ilk orucu için hangi gece sahura kalkılacak araştırılıyor. Peki bu sene ilk sahur ne zaman? Sahur 1 Nisan mı, 2 Nisan mı? İşte sahur gecesi...

Ramazan'a sayılı günler kala, müslüman aleminin araştırmaları hız kazandı.

Bu yıl Nisan ayında idrak edilecek olan Ramazan günlerinde ibadetler yerine getirilecek, eller semaya açılacak, oruçlar tutulacak.

Vatandaşlar aynı zamanda ilk sahur ne zaman, saat kaçta sorusuna da yanıt arıyor.

Hz. Peygamber, “Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır” buyurmuştur.

Sahura hangi gece kalkılacak sorusu Diyanet takvimi ile yanıt buluyor. Peki ilk sahur ne zaman, hangi gece? Sahur 1 Nisan mı, 2 Nisan mı?

2022 İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2 Nisan Cumartesi günü, 2022 yılının ilk orucu tutulacak. Dolayısıyla 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

SAHURUN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46).

Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.