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Ramazan’da askıda ekmek uygulaması

Osmanlı zamanından beri gelenek haline askıda ekmek uygulaması, Siirt'te başladı.

İHA | 07.05.2019 - 17:42..
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Siirt’in Kurtalan ilçesinde, askıda ekmek uygulaması hayata geçirildi.

Ramazan ayı dolayısıyla Merkez Cami sokağında 35 yıldır fırıncılık yapan Selman Uysal, Ramazan ayında askıda ekmek kampanyası başlattı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİLİYOR

Maddi durumu iyi olan müşterilerin verdiği parayla ekmekleri poşete koyup kapının önüne bıraktıklarını belirten Uysal, ihtiyaç sahiplerinin de bu vesile ile ekmekleri aldığını söyledi.

Uysal, "Kurtalan’da ilk kez böyle bir uygulama başlattık, bunu gelenekselleştireceğiz. Parayı veren vatandaşımız ekmeğin kime gittiğini, alan da kimin hayır yaptığını bilmiyor." dedi.

Uysal, günlük 100 civarında ekmeğin askıya bırakıldığını sözlerine ekledi.

Ramazan’da askıda ekmek uygulaması

Ramazan’da askıda ekmek uygulaması

Ramazan’da askıda ekmek uygulaması

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