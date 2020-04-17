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Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend

Karabk'te park halindeki hafif ticari araç hareket ederek rampa aşağıya yaklaşık 80 metre giderken, aracın peşinden koşarak tutmaya çalışan sahibi de sürüklenerek yaralandı.

İHA |
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Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend

100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Çıraklık Eğitim Merkezi önünde 26 yaşındaki Ahmet Bedirhan Partal, 34 NU 4933 plakalı hafif ticari aracını el frenini çekmeden park etti.

Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend

RAPMADAN 80 METRE İNDİ, SÜRÜCÜSÜNÜ SÜRÜKLEDİ

Partal, araçtan indikten sonra hareket eden aracının peşinden koştu. Rampadan hızla inen araç bir evin bahçesinin çitini aşarak yaklaşık 80 metre gittikten sonra taşa çarparak durdu. Aracını durdurmak için arkasından tutunarak sürüklenen Partal ise yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend

Yaralanan araç sahibi, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend

Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend

Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend

Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend

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