1 Rampa aşağıya kayan aracı ile birlikte 80 metre sürüklend Karabk'te park halindeki hafif ticari araç hareket ederek rampa aşağıya yaklaşık 80 metre giderken, aracın peşinden koşarak tutmaya çalışan sahibi de sürüklenerek yaralandı.

2 İngiltere de korona salgınından Çin'i sorumlu tuttu İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in koronavirüsün nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini belirtti.

3 Milli okçu Anagöz: Hayallerimden vazgeçmedim Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle hayal kırıklığı yaşadığını ancak hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.

4 Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında ilaç ve ekipman krizi çıktı.

5 Samuel Eto'o'dan Kamerun'da 100 bin kişiye yardım Bir dönem Türkiye'de de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o'nun, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı.

6 Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır Koronavirüs tedavisinde aşı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Ercument Ovalı, bir süredir üzerinde çalıştıkları ilacın adını açıklarken, klinik testlere hazır olduğunu belirtti.