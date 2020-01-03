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Randevusuz hasta doktorun burnunu kırdı

Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, randevusuz muayene talebini geri çeviren doktora saldırdı.

AA | 03.01.2020 - 17:56..
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Randevusuz hasta doktorun burnunu kırdı

İstanbul'da, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tartıştığı doktoru darbetti.

DOKTORA KAFA ATTI

Hastanenin Genel Cerrahi Polikliniği'nde randevusuz muayene olmayı talep eden ismi öğrenilemeyen bir hasta, Doktor Burak Altunpak'tan "randevulu hastaların yoğunluğu nedeniyle öğleden sonra muayene olabileceği" yanıtını aldı.

Aldığı cevap karşısında sinirlenen hasta, önce Altunpak'a hakaret etti, ardından kafa attı.

BURNU KIRILDI

Saldırgan hastaneden uzaklaşırken, burnu kırılan ve kafa travması yaşayan Altunpak'ın, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Randevusuz hasta doktorun burnunu kırdı

SALDIRGAN ARANIYOR

Doktor Altunpak'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Randevusuz hasta doktorun burnunu kırdı

Randevusuz hasta doktorun burnunu kırdı


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