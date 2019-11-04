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Resulayn'da ABD'ye ait mühimmat bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Resulayn ilçesinde ortaya çıkartılan YPG/PKK'ya ait büyük silah deposunda, ABD'nin havan topları da bulundu.

AA | 04.11.2019 - 11:53..
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Resulayn'da ABD'ye ait mühimmat bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, teröristlere ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı.

Depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin bulunduğu çok sayıda sandığın yer aldığı belirtildi.

Resulayn'da ABD'ye ait mühimmat bulundu

ABD'YE AİT MÜHİMMAT BULUNDU

Depoda, ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan topu mermisinin bulunduğu da belirtildi. 120 milimetrelik havan toplarının, 8 kilometre menzile sahip olduğu bildirildi.

Resulayn'da ABD'ye ait mühimmat bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nda, ABD'nin havan topları bulundu

ABD MÜHİMMATI DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU

AA, daha önce yayınladığı bir haberde, Resulayn'ın güneyinde M4 karayolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposunda, Amerikan yapımı uçak savar mühimmatı bulunduğunu duyurmuştu. Sandıkların üzerinde, ABD devletinin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresi'ne ait "GSA" logolu yazılar görülmüştü. GSA, ABD Savunma Bakanlığı ve federal kurumların birçok askeri ihtiyacını karşılıyor. Ülke içinde ve dışında özellikle savaş bölgelerinde ABD'li kurumların ihtiyaçlarını temin ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi YPG/PKK'ya on binlerce tır dolusu silah ve mühimmat göndererek müttefiklik ilişkilerine zarar verdiği konusunda uyarmıştı.

Resulayn'da ABD'ye ait mühimmat bulundu

Resulayn'da ABD'ye ait mühimmat bulundu

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Resulayn'da ABD'ye ait mühimmat bulundu

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