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Rasulayn'da hendek ve tünel kazan teröristler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.

DHA | 15.12.2018 - 17:16..
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Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel ve hendek kazmaya başladı.

BRANDALARLA KAPATIYORLAR

Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezinde iş makineleri ve kazma, kürekle hendek kazan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı İHA ve SİHA'ların görüşünü engellemek için hendeklerin üzerini zaman zaman brandalarla kapatıyor.

Rasulayn'da hendek ve tünel kazan teröristler

Şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı öğrenilen teröristlerin ilçe merkezinin çeşitli noktalarında bubi tuzakları kurduğu ve halkın üzerinde baskı kurarak kendilerine katılmaya zorladıkları belirtiliyor.

Rasulayn'da hendek ve tünel kazan teröristler

Rasulayn'da hendek ve tünel kazan teröristler

Rasulayn'da hendek ve tünel kazan teröristler

Rasulayn'da hendek ve tünel kazan teröristler

Rasulayn'da hendek ve tünel kazan teröristler

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