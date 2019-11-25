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Resulayn’da yeni tüneller bulundu

Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ederken, teröristlere ait yeni tüneller tespit edildi.

İHA | 25.11.2019 - 10:51..
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Güvenli bölgenin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ve Resulayn’dan temizlendi.

Şehirde YPG'li teröristlerin saklanmak ve kaçmak için kullandığı tünellere de müdahale ediliyor. İçlerindeki mühimmatlardan temizlenen tünellere Türk askeri beton döküp, teröristlerin saklanmasının ve bir daha kullanmasının önüne geçiyor.

YENİ TÜNEL TESPİT EDİLDİ

Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

Rasulayn’da yeni tüneller tespit edildi -1

Resulayn’da yeni tüneller bulundu

Resulayn’da yeni tüneller bulundu

Resulayn’da yeni tüneller bulundu

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