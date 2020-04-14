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Resulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan tünel bulundu

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye ait Ceylanpınar-Resulayn sınır hattında, tünel ortaya çıkardı.

DHA |
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Resulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan tünel bulundu

Ceylanpınar-Resulayn sınır hattında, Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait tünel buldu.

TÜNEL 200 METRE DERİNLİĞİNDE

Suriye Resulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla birçok noktaya ulaşıyor.

Terör tünelinin 200 metreden daha derine indiği belirlenirken, tünelin içinde düzenli şekilde aydınlatma sistemi kurulduğu görüldü.

Resulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan tünel bulundu ViDEO

Resulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan tünel bulundu

SALDIRILARDAN SONRA TÜNELDEN KAÇILIYOR

İçerisinde tüneli ilerletmek için vinç ve hilti gibi iş makinelerini hazır bekletildiği de tespit edildi.

Tünelde 200 metre sonra oksijen sıkıntısının yaşandığı belirlenirken, terör örgütüne ait tünelin silah ve mühimmat nakli ile kaçakçılık ile saldırılardan sonra kaçabilmek için kullanıldığı belirtildi.

Resulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan tünel bulundu

Resulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan tünel bulundu

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