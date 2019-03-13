taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46595
Euro
6.18525
Altın
1307.595
Borsa
102196.57
Gram Altın
229.757

Raylar üzerindeki kedi su içsin diye seferini geciktirdi

Tren rayları üzerinde su içen kediyi gören vatman Oğuz Ay, seferinin geciktiğini bile bile tam 6 dakika bekledi. Bu anlar kameralara yansıdı.

DHA | 13.03.2019 - 17:22..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da Müze-Zerdalilik arasında çalışan nostalji tramvayında iki yıldır vatman olarak çalışan Oğuz Ay, geçen pazar günü kullandığı tramvay ile Kale Kapısı durağından hareket ettiği sırada, rayların üzerinde su içen kediyi gördü.

Raylar üzerindeki kedi su içsin diye seferini geciktirdi

6 DAKİKA GEÇ TAMAMLADI

Ay, 24 dakikada tamamlaması gereken seferini, kedi nedeniyle 6 dakika geç tamamladı. Kedinin su içmeyi bitirmesini bekleyen Ay, tramvaydan inerek hayvanı güvenli bir noktaya taşıdı.

Su içen kedi için tramvayı durdurdu İZLE

VATMANIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Bu anlar, tramvaya binmek için bekleyen bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülenirken, tramvayın güvenlik kameralarına da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüleri izleyen bazı vatandaşlar, yaptıkları yorumlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabını da etiketleyerek vatmanın ödüllendirilmesini istedi.

Raylar üzerindeki kedi su içsin diye seferini geciktirdi

SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR

Meslektaşlarıyla birlikte mama alıp tramvayın son duraklarında yaşayan sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen vatman Oğuz Ay, "Sosyal medyada görüntüyü gören arkadaşlarım, beni arayıp görüntüdeki kişinin ben olup olmadığımı sordu. Onlar sayesinde bu görüntüden ve ilgiden haberim oldu. O gün Kale Kapısı durağına yolcuları aldıktan sonra hareket edeceğim sırada, kedinin su içtiğini fark ettim. Kediyi öyle görünce beklemem gerektiğini düşündüm. Su içmek, insanların olduğu gibi doğadaki tüm canlılar için önemli bir ihtiyaç. O yüzden kedinin su içmesini bitirmesini beklemek istedim ve kedi su içtikten sonra yoluma devam ettim." dedi.

Raylar üzerindeki kedi su içsin diye seferini geciktirdi

YOLCULAR TEBRİK ETTİ

Tramvaydaki yolcuların kendisini tebrik ettiğini belirten Ay, "Sosyal medyada hayvanlara yapılan kötü davranışları görüyoruz. Benim yaptığım hareket umarım herkese örnek olur. Ayrıca sosyal medyada görüntüleri izleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şahsımı arayarak tebrik etti. Kendisine ve sosyal medyada güzel düşüncelerini paylaşan kişilere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Raylar üzerindeki kedi su içsin diye seferini geciktirdi

ÇALIŞANLAR BAKIYOR

Nostalji tramvayının son durağı olan ve depolama alanı olarak kullanılan Zerdalilik durağı ise 'Tomas' adlı kediye ev sahipliği yapıyor. Çalışanlar tarafından bakılan kedi için 'durağın demirbaşı' deniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

161
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

108
2018'de en çok göç veren iller belli oldu

2018'de en çok göç veren iller belli oldu

59
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

40
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

62
Kemal Kılıçdaroğlu: Sanatçı baskıya direnir

Kemal Kılıçdaroğlu: Sanatçı baskıya direnir

257
HDP'li milletvekillerinden jandarmaya provakasyon

HDP'li milletvekillerinden jandarmaya provakasyon

158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir