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Raylara yatıp intihara kalkışan kadın, yara almadan kurtuldu

İzmir'de raylara yatarak intihara kalkışan kadın, raylar ile metro arasında kalırken, makinist tarafından ikna edilerek yara almadan çıkarıldı.

DHA | 17.03.2020 - 07:10..
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Buca ilçesi Şirinyer metro istasyonunda, metronun durağa yaklaştığı sırada bir kadın, raylara atlayarak intihara kalkıştı.

METRO ÜZERİNDEN GEÇTİ, YARA ALMADAN KURTULDU

Metro, raylara yatan kadının üzerinden geçti. Çevreki yolcuların çığlıkları üzerine aşağıya inen makinist, mucize eseri kadının olaydan yara almadan kurtulduğunu gördü.

Raylara yatıp intihara kalkışan kadın, yara almadan kurtuldu

Raylara yatıp intihara kalkışan kadın, yara almadan kurtuldu

MAKİNİSTİN ISRARIYLA METRONUN ALTINDAN ÇIKTI

Metro istasyonunda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, metronun altında kalan kadın makinistin ısrarına rağmen önce çıkmak istemedi. Ancak, daha sonra makinistin yardımıyla metronun altında çıktığı görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi açıklanmayan kadının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Raylara yatıp intihara kalkışan kadın, yara almadan kurtuldu

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