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Raylarda takılı kalan otomobil paniğe neden oldu

Sivas'ta, raylarda takılı kalan otomobilin sahibi korku dolu anlar yaşadı.

DHA | 27.06.2019 - 19:43..
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Sivas merkezdeki Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen olay polisi harekete geçirdi.

Murat Kulaksız yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, Kızılırmak Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tel örgüleri aşarak tren yoluna girdi.

RAYBÜS YAKLAŞTI

Raylarda takılı kalan otomobili hareket ettiremeyen Kulaksız, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bu sırada Divriği-Sivas raybüsün olay bölgesine yaklaşması ise paniğe neden oldu.

Raylarda takılı kalan otomobil paniğe neden oldu

Polis ekipleri ve çevredekiler yaklaşan treni durdurmak için büyük çaba sarf ederken, olay yerindekilerden biri ise raybüsü durdurmak için gömleğini çıkararak salladı. Hareket halindeki raybüs kaza yapan otomobile 100 metre kala durabildi. Raybüsten inen vatandaşlar ve polisin yardımıyla rayda takılı kalan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak tren yolu ulaşıma açıldı.

Raylarda takılı kalan otomobil paniğe neden oldu

Raylarda takılı kalan otomobil paniğe neden oldu

Raylarda takılı kalan otomobil paniğe neden oldu

Raylarda takılı kalan otomobil paniğe neden oldu

Raylarda takılı kalan otomobil paniğe neden oldu

Raylarda takılı kalan otomobil paniğe neden oldu

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