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Raynaud fenomeni nedir

Daha çok el ve ayaklarda görülen kan dolaşım bozukluğu hastalığıdır.

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Günümüzde "Ellerim çok üşüyor, acaba kansız mıyım" diyerek doktor doktor dolaştığımız sorunun cevabı burada...

RAYNAUD FENOMENİ

Hemen hemen çoğu insanın şikayette bulunduğu bu durumu doktorlar, Raynaud fenomeni hastalığı olarak açıklıyor.

Soğuk havalarda daha çok görülen bu hastalık, ellerde soğuma ve sararmayla belirtisini gösterir.

Raynaud fenomeni nedir

STRES BU HASTALIĞI TETİKLER

Parmaklardaki renk değişiminin ardından uyuşma, karıncalanma ve ağrı oluşabilir.

Strese dayalı durumlarda ise bu hastalık, kendisini şiddetli bir şekilde gösterebilir.

Normalde soğuk havalarda el ve ayak parmak uçlarındaki damarlar, düşük ısının etkisi ile büzüşürler ve bu durum fizyolojik olarak damarlardaki kan akımını azaltır.

Raynaud fenomeni nedir

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

Bu hastalığa direkt olarak etkili bir ilaç olmadığını belirten uzmanlar, soğuk havalarda kalın çorap ve eldivenlerin giyilmesi gerektiğinin üstünde duruyor.

Bununla birlikte stresten uzak durulmalı, sigara içilmemelidir. Damarlarda daralmaya neden olabilecek ilaçların (nezle-grip ilaçları, migren ilaçları ve bazı psikiyatrik ilaçlar) kullanımına dikkat edilmelidir.

Raynaud fenomeni nedir

Raynaud fenomeni nedir

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