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Realme, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, hangi telefonlarının Android 11 güncellemesi alacağını duyurdu. İşte Android 11 güncellemesi alacak Realme telefonları.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 09:39..
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Şu anda kullanıcılara sunulmuş en güncel android sürümü Android 10 olsa da hâlâ birçok kullanıcı güncellemeyi almış değil. Yalnızca sınırlı sayıdaki akıllı telefon modeline gelecek olan android 10 sürümü, önümüzdeki süreçte yerini yavaş yavaş Android 11'e bırakacak.

Google, henüz yazılım hakkında resmi açıklamalar yapmış değil. Ancak çok yakında şirketten, Android 11 hakkında yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına giriş yapan Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Android 11 güncellemesi alacak akıllı telefonlarını açıkladı.

samsung

ANDROID 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK REALME TELEFONLARI

Realme'nin Hindistan'dan sorumlu pazarlama müdürü Francis Wang; Twitter'dan yaptığı açıklamada, Realme X ve Realme Pro serisinin iki büyük güncelleme alacağını duyurdu.

Android 10 güncellemesini şu anda bazı modelleri için yayınlayan Realme, X ve Pro serilerine de bir sonraki Android güncellemesini sunacak.

Android 11 güncellemesi; Realme X, Realme XT, Realme X2, Realme X2 Pro, Realme 5 Pro ve Realme 3 Pro  modelleri için yayınlanacak.

realme

Geliştiriciler için Android 11 beta sürümü yayınlanana kadar, güncellemenin hangi yenilikler ile geleceğini tahmin etmek oldukça zor. Android 11 ile ilgili tüm özelliklerin, mayıs ayındaki Google I / O geliştirici konferansında açıklanması bekleniyor.

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Realme, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Realme, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Realme, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Realme, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

Realme, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladıRealme, Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı

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