Realme, dünyanın ilk 64 MP kameralı akıllı telefonunu duyurdu

Akıllı telefonlar her geçen sürede yeni teknolojilere ev sahipliği yaparken, üreticiler arasında yaşanan megapiksel savaşları hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın ilk 64 MP kamera sensörüne sahip akıllı telefonu Realme XT'yi tanıtan Oppo'nun alt markası Realme, rakiplerinden de bir adım öne geçmiş oldu.

Dörtlü arka kamera kurulumuyla dikkat çeken Realme XT'nin özellikleri ise şu şekilde:





REALME XT ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde FHD+ Super AMOLED ekrana sahip olan Realme XT, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 712 işlemcisinden alıyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak telefonda 64 GB ve 128 GB'lık iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. 20W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Realme XT, daha çok kamera performansıyla ön plana çıkıyor.





Dünyanın ilk 64 MP kameraya sahip akıllı telefonu olma özelliği taşıyan Realme XT, Samsung'un 64 MP Bright GW1 kamera sensörünü kulanıyor. Bunun yanı sıra 8 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kameraya sahip telefon, toplamda 4 adet arka kamera ile birlikte geliyor. Realme XT'nin ön tarafında ise 16 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip Realma XT, eylül ayının ortalarında piyasaya çıkacak olmasına rağmen fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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