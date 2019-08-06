Realme, dünyanın ilk 64 MP kameralı telefonunu tanıtacak

Akıllı telefonlar her geçen sürede yeni teknolojilere ev sahipliği yaparken, üreticiler arasında yaşanan megapiksel savaşları hız kesmeden devam ediyor. 8 Ağustos'ta dünyanın ilk 64 MP kamera sensörüne sahip akıllı telefonunu tanıtacak Oppo'nun alt markası Realme, rakiplerinden de bir adım önde olacak.

Realme'nin tanıtım görseli:

64 MP KAMERALI İLK AKILLI TELEFON OLACAK

Yukarıdaki tanıtım görselinden de anlaşılacağı gibi Realme'nin henüz ismi belli olmayan telefonu, dörtlü arka kameraya sahip olacak ve bu kameralardan bir tanesi 64 MP çözünürlük sunacak. Bu kameranın hangi sensörü kullanacağı henüz kesinleşmese de analistlere göre Samsung ISOCELL Bright GW1 kamera sensörü, bu telefonda karşımıza çıkacak.

Samsung'un Bright GW1 kamera sensörü 0,8um piksel boyutuna sahip ve 1 / 1,72 inçlik bir büyükte üretildi.16 MP çözünürlükleri Tetracell piksel bindirme teknolojisini kullanarak üreten sensör, böylelikle 64 MP fotoğraflar çekebiliyor.





Realme'nin yeni telefonu her ne kadar 64 MP kamera sensörünü kullansa da diğer üç kameranın, hangi çözünürlükte olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak birçok akıllı telefonda olduğu gibi ultra geniş açı, telefoto lens ve derinlik sensörünün bu telefonda da kullanılacağı tahmin ediliyor.

Realme'nin 64 MP kameraya sahip telefonu tanıtacağı etkinliği yakından takip edeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.